Европарламент рассмотрит итоги голосования Великобритании по Brexit: названа дата

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Европейский парламент рассмотрит итоги голосования в Палате общин по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель Европарламента Жауме Дук.

"Европарламент оценит итоги голосования в парламенте Соединенного Королевства и текущее состояние дел в понедельник в Страсбурге", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ЕП, в 15:00 состоится заседание парламентской руководящей группы по Brexit. На 18:00 запланировано совещание председателя ЕП и глав политических фракций. В 19:30 этот вопрос обсудят в комитете Европарламента по конституционным делам.

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Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

Между тем после решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

Все подробности в спецтеме Brexit

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