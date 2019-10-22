Европарламент рассмотрит соглашение по Brexit после голосования в Великобритании

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Европейский парламент планирует высказать свое мнение о соглашении по выходу Великобритании из Европейского союза после итогов голосования в парламенте королевства. Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Хауме Дюк Гийо.

"Европейский парламент последним выскажется по поводу соглашения, — отметил он, сославшись на позицию спикера парламента Давида Сассоли. — Наше решение последует за голосованием в британском парламенте и одобрением им этого соглашения. Как только они это сделают, вопрос начнет рассматривать Комитет по конституционным делам".

По словам спикера, скоро будет вновь созвано совещание председателей фракций, чтобы обсудить последние изменения. "На совещании будет рассмотрена сложившаяся на этот момент ситуация, — указал политик. — Мы будем и далее действовать спокойно, ответственно и быстро продвигаться вперед по мере необходимости".

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Ранее британские депутаты не голосовали за законопроект о сделке с Евросоюзом об условиях сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщает Sky News, спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выставлять на голосование соглашение, достигнутое правительством Бориса Джонсона с Брюсселем.

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Напомним, сделка об условиях сотрудничества Лондона с ЕС после выхода королевства должна была быть вынесена на рассмотрение депутатов накануне, 19 октября, но поскольку парламент принял решение об отсрочке Brexit, Джонсон перенес голосование.

В то же время стало известно о том, что глава Евросовета Дональд Туск получил от Борса Джонсона письмо с просьбой отсрочить Brexit на три месяца и в настоящее время консультируется с лидерами стран-членов Евросоюза по этому вопросу.

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