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Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

29 января, 20:42

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за

/ Фото: Getty Images

Европейский парламент в среду, 29 января, ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом "за". 49 евродепутатов выступили "против", 13 воздержались.

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Фото: Getty Images

Голосованию предшествовали дебаты. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

Ранее сообщалось, Лондон перестал быть ведущим мировым финансовым центром из-за Brexit.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Все подробности в спецтеме Brexit

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