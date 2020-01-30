Европарламент спел прощальную песню для Великобритании (видео)

В песне говорилось о том, что не стоит забывать друзей. Не обошлось без слез и объятий

Прощальный аккорд для Великобритании. Депутаты Европарламента взялись за руки и вместе запели печальную шотландскую песню. А перед тем поставили точку в процессе Brexit. Последнее формальное голосование и Великобритания – больше не член Европейского Союза. В песне, в частности, говорится о том, что не надо забывать старых друзей. После пения начали обниматься, кто-то даже заплакал.

Напомним, Европейский парламент в среду, 29 января, ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

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Стоит отметить, что в результате исследования, стало известно о том, что Британию ждут колоссальные потери из-за Brexit. Потери экономики Великобритании из-за неопределенности вокруг выхода страны из ЕС могут составить в 2020 году 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) и вырасти к концу десятилетия до 15 млрд фунтов (19,5 млрд долларов) в год.

При этом, как подсчитало агентство Bloomberg, экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Сейчас британская экономика уже на 3% меньше, чем могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%

Все подробности в спецтеме Brexit

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