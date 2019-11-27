Европарламент утвердил новую Еврокомиссию: кто за что будет отвечать

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Видео: Reuters

Европейский парламент утвердил состав новой Еврокомиссии во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

27 ноября высший орган исполнительной власти был переизбран голосами 461 евродепутата при необходимом минимуме в 375 голосов. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

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Перед голосованием прошли дебаты, а будущий президент Еврокомиссии представила свою команду и рассказала о планах. В частности, фон дер Ляйен обещала сосредоточить работу новой ЕК на диджитализации и автоматизации процессов.

За два дня до этого новый состав Европейской комиссии был утвержден Советом ЕС.

К работе следующие 25 еврокомиссаров приступят с 1 декабря и будут работать до 31 октября 2024 года.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Стоит отметить, что в связи с Brexit Великобритания не отправляла своих кандидатов в еврокомиссары. Среди тех, кто занял ключевые позиции в Еврокомиссии:

вице-президент по вопросам экологии и климатической политики – нидерландский социал-демократ Франс Тиммерманс;

вице-президент по вопросам цифровой экономики и еврокомиссар по вопросам конкуренции – датская либералка Маргрете Вестагер;

вице-президент по вопросам "экономики, работающей для людей" и еврокомиссар по вопросам финансовых услуг – Валдис Домбровскис;

еврокомиссар по вопросам промышленной политики, единого цифрового рынка и глава генерального директората по вопросам обороны, промышленности и космоса – француженка Сильви Гулар;

вице-президент по вопросам ценностей и прозрачности – представительница Чехии Вера Юрова;

уполномоченный по вопросам правосудия – бельгиец Дидье Рейндерс;

вице-президент и высокий представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности – испанец Жозеп Боррель;

вице-президентом по вопросам демократии и демографии – хорватка Дубравка Шуица;

еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов – Виргиниюс Синкевичюс;

еврокомиссар по вопросам торговли – представитель Ирландии Фил Хоган;

еврокомиссар по инновации и молодежи – Мария Габриэль от Болгарии;

еврокомиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра;

Маргаритис Схинас будет отвечать за "защиту европейского образа жизни";

еврокомиссар по вопросам здравоохранения – Стелла Кириакидес от Кипра;

еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики – представитель Венгрии Оливер Вергели.

Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.

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