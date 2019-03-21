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Европейская народная партия приостановила членство политсилы скандального венгерского премьера

Сегодня, 03:01

Отстранение Фидес будет означать для партии запрет на участие в любых партийных встречах, голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты

Фото: Getty Images
Европейская народная партия приостановила членство политсилы скандального венгерского премьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2e1/9ee/5c92e19ee4df0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2e1/9ee/5c92e19ee4df0.jpg Евросоюз Отстранение Фидес будет означать для партии запрет на участие в любых партийных встречах,  голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты

Европейская народная партия приняла решение временно приостановить членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Фидес.

Об этом сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль.

Отстранение Фидес будет означать для партии запрет на участие в любых партийных встречах,  голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты.

Ранее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

 Схинас также заявил, что Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство. По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.

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Тег Венгрия, ЕНП, юнкер, орбан, Европейская народная партия

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