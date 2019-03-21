Европейская народная партия приостановила членство политсилы скандального венгерского премьера
Отстранение Фидес будет означать для партии запрет на участие в любых партийных встречах, голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты
Европейская народная партия приняла решение временно приостановить членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Фидес.
Об этом сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль.
Отстранение Фидес будет означать для партии запрет на участие в любых партийных встречах, голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты.
Ранее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".
Схинас также заявил, что Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство. По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.
Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.
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