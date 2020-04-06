Европейские страны готовятся ослабить карантин: подробности

Ряд европейский стран готовится ослабить карантинные меры, которые ранее ввели для противодействия распространению коронавируса. Как сообщает издание Financial Times, многие европейские страны уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение карантина и строгих ограничений.

Вместе с тем, европейские правительства стремятся избежать второй волны распространения коронавируса.

Так, в Испании после Пасхи будет отменен введенный еще в марте запрет на производство и строительство.

"Когда мы будем контролировать кривую (инфекции), мы перейдем к привычному образу жизни и восстановлению нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности", – сказал испанский премьер Педро Санчес.

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В Италии второй – более мягкий – этап карантина, может быть введен к середине мая.

"Я не хочу называть даты, но в период с настоящего момента до 16 мая у нас могут появиться позитивные данные, свидетельствующие о том, что мы можем возобновить экономическую деятельность, а затем начать второй этап карантина", – сказал глава итальянского Агентства гражданской защиты Анджело Боррелли.

В Дании уже ввели график ослабления карантина.

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"Если мы, датчане, в течение следующих двух недель – после Пасхи – продолжим соблюдать дистанцию, и если цифры останутся стабильными и разумными, тогда правительство снова начнет постепенное, спокойное и контролируемое ослабление для нашего общества", – заявил премьер-министр Метте Фредериксен.

В Германии также говорят о поэтапном ослаблении карантина.

"Важный посыл сейчас таков: мы не находимся в фазе пандемии, где можем сказать людям, что ограничительные меры теперь можно ослабить", - заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Как известно, с 6 апреля в Украине ужесточили карантинные меры. Более подробно читайте в материале Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреля

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