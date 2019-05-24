Европейские выборы: вызовы для ЕC и Украины

"Ожидается, что Европарламент изменится после выборов 2019 года"

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Европейские выборы в разгаре, напряженные и непредсказуемые. Независимо от того, получат ли антиевропейские партии больше мест в Европейском парламенте, битва идей, кажется, изменит политический ландшафт Европы на долгие годы. Поэтому для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: Какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

Лео Литра

старший аналитик Центра "Новая Европа":

- Ожидается, что Европарламент изменится после выборов 2019 года. Рост популистских и ультраправых партий и их большая представленность в следующем составе парламента повлечет ряд рисков. Прежде всего, речь идет об усилении фрагментированности парламента и отсутствии сплоченности во многих важных для ЕС сферах. Аналогично, расхождения в парламенте и более сильная оппозиция в отношении ЕС повлияют на политику Брюсселя относительно Восточного партнерства, включая Украину. Это значит, что тема Украины может стать противоречивой, и решения, которые будут влиять на отношения между Украиной и ЕС, скорее всего, получат меньшую поддержку или сгладятся в результате компромисса и торгов для обеспечения способности парламента принимать решения.

Впрочем, дружественные к Украине политические группы, несмотря на тенденцию к падению их рейтингов, вероятно, сформируют большинство в следующем парламенте. Некоторые проукраинские политические группы, такие как ЕНП (Европейская народная партия – Ред.) и СД (Партия социал-демократов – Ред.), получат меньше мест в новом парламенте. Однако потеря мандатов ЕНП и СД будет частично заменена вероятным ростом таких политических групп, как АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу – Ред.) и Зеленые. Таким образом, Украина может рассчитывать на поддержку таких политических групп, как ЕНП, СД, АЛДЕ, Зеленые/ЕВА, ЕКР (Европейские консерваторы и реформисты – Ред.) и т.д., способствующих двустороннему сотрудничеству. Однако поддержку не стоит воспринимать как должное, и Украине придется подтвердить приверженность Соглашению об ассоциации и последовательность в осуществлении реформ.

Джулиано Бифольки

Римский университет Tor Vergata – кафедра истории, культурного наследия, образования и общества, соучредитель Ассоциации исследований, анализа и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) (Италия):

- Предстоящие выборы могут стать началом внутренней политической дезинтеграции, если антиевропейские партии получат больше мест в Европейском парламенте. Основными проблемами после выборов могут быть разобщенность и отсутствие общей стратегии контроля над территорией Европы, защита ее граждан от насильственных нападений и идеологической пропаганды и управление мультикультурным обществом в исторический период, характеризующийся политическим противостоянием, радикализацией, миграционным потоком и экономическим кризисом.

Слабый Европейский парламент с внутренними разногласиями может ослабить Восточное партнерство и позволить отменить санкции против России, как того требуют некоторые члены ЕС, для восстановления торговли. Восстановление коммерческих отношений между Брюсселем и Москвой может сурово повлиять на будущее Украины, которая, безусловно, может потерять Крым и Восточную Украину (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.), а также поддержку ЕС в ее демократическом процессе, с серьезными последствиями для национальной политики и экономики.

С одной стороны, для преодоления будущих вызовов ЕС необходимо начать процесс реформ, который позволит сократить расстояние между гражданами ЕС и их политиками внутри парламента. На самом деле, антиевропейские партии воспользовались отсутствием коммуникации Брюсселя для продвижения своей собственной политической программы, используя во многих случаях украинский кризис для критики Восточного партнерства, а поддержку ЕС относительно Украины описывая как экономическое бремя.

С другой стороны, Киев должен стать менее зависимым от европейской поддержки в политике и экономике, ища новых потенциальных международных партнеров и вовлекаясь в различные экономические проекты (в том числе инициативы "Один пояс, один путь") для уменьшения возможных негативных последствий парламентских выборов ЕС.

Кристин Дугин

руководитель проекта Генерального директората Национальной жандармерии, Ассоциированный эксперт CREC de Saint Cyr Coetquidan (Франция):

- Многие аналитики во Франции опасаются как низкой явки, так и хороших баллов евроскептиков от ультраправых. Отказ от голосования и фактический контекст могут автоматически укрепить численность радикалов в Брюсселе. Может случиться так, что группа националистических антиевропейских политических партий, выступающих за возвращение к "Европе наций", завоюет контрольную долю мест в Европейском парламенте.

Что касается Украины, если эти опасения станут реальностью, много острых тем останутся без внимания, поскольку увеличение правого крыла в парламенте может привести к игнорированию определенных проблем. На практике, если евроскептики получат контрольную долю мест, Европейский парламент может избегать некоторых чувствительных вопросов по разным причинам: во-первых, чтобы избежать нежелательных решений; во-вторых, потому что работа над этими вопросами будет требовать предоставления чувствительной информации радикалам, которым не доверяют и считают даже опасными для стабильности ЕС.

Такая бдительность в сотрудничестве может иметь вредные последствия для Украины. Действительно, многие темы будут проигнорированы, что оставит Украину без достаточной поддержки и без четкого видения европейских ожиданий в отношении Украины, что усилит "европейскую усталость".

Таким образом, способность антиевропейцев заморозить принятие решений ЕС дискредитирует проевропейский дискурс – мол, европейский проект сейчас действительно несовершенен, но его можно улучшить и стоит поддержать.

Более того, даже если антиевропейские партии вполне разделены по существенным вопросам, они могут иметь тактическое согласие относительно некоторых тем, например, отмена или ослабление санкций против России. Такие позиции могут сказаться на способности ЕС проявлять решительность и лидерство, необходимые для усиления сотрудничества и сохранение позиции убедительного переговорщика для России.

Йос Боонстра

старший научный сотрудник, Центр европейских исследований в области безопасности, руководитель EUCAM (Нидерланды):

Позиция Нидерландов

Учитывая то, что голландцы позитивно относятся к ЕС (около половины имеют позитивное отношение), возможно, вследствие экономического роста, практически отсутствует внимание к предстоящим европейских выборам. Сложно найти информацию о кандидатах во время трансляций, письменных и онлайн-сообщений СМИ об избирательных дебатах, если не быть слишком заинтересованным и не искать специально.

Одной из причин этого является то, что в Нидерландах в прошлом марте состоялись местные выборы, и чувствуется усталость от избирательных процессов. Относительно новая правая популистская партия победила на провинциальных выборах: сейчас Forum for Democracy ("Форум за демократию") является политической силой, с которой стоит считаться (партия возникла на основе аналитического центра, который был одним из инициаторов голландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной еще в 2016 году). Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вызвал лидера партии Forum for Democracy ("Форум за демократию") Тьерри Боде на дебаты накануне выборов, утверждая, что риторика Боде в отношении "Нексита" опасна для будущего Нидерландов.

Выборы в Европейский парламент, а затем становление новой Комиссии осенью важны для всех европейских стран, включая Украину. Вызовы очевидны – от Брекзит до расширения ЕС странами Западных Балкан, борьбы с антидемократическими настроениями в Венгрии и Польше, достижения успехов в переходе на новые источники энергии. Для Украины во главе с новым президентом и Верховной Радой является важным дальнейший прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли (DCFTA): таким образом Украина углубляет экономические связи с ЕС для государственного процветания. Членство будет оставаться далекой перспективой, чего нельзя сказать об углублении и развитии отношений.

Напомним, недавно "Сегодня" рассказывали, как в Украине празднуют День Европы.

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