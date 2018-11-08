Европейский конгресс христианских демократов поддержал автокефалию для Украины – Климкин

Поддержка автокефалии воспринимается как возвращение Украины к европейским христианским корням

Европейский конгресс христианских демократов поддерживают предоставление украинской церкви автокефалии. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошие новости из Европейского конгресса христианских демократов. Поддержка автокефалии воспринимается как возвращение Украины к европейским христианским корням", - написал он.

Министр добавил, что вместе с миграционным вопросам сохранение христианской идентичности в Европе является вызовом для современного и будущего ЕС.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, если кто-то из европейских политиков поддерживает российскую агрессию против Украины, то не может называться христианским демократом.

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы – не демократический христианин", - сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко выступил на саммите Европейской партии в Хельсинки.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украина имеет право на церковную независимость от Русской православной церкви и Москва должна это признать.