Европейский конгресс христианских демократов поддержал автокефалию для Украины – Климкин

Сегодня, 15:37

Поддержка автокефалии воспринимается как возвращение Украины к европейским христианским корням

Вселенский патриарх Варфоломей / Фото: patriarchate.org
Вселенский патриарх Варфоломей / Фото: patriarchate.org

Европейский конгресс христианских демократов поддерживают предоставление украинской церкви автокефалии. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошие новости из Европейского конгресса христианских демократов. Поддержка автокефалии воспринимается как возвращение Украины к европейским христианским корням", - написал он.

Министр добавил, что вместе с миграционным вопросам сохранение христианской идентичности в Европе является вызовом для современного и будущего ЕС.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, если кто-то из европейских политиков поддерживает российскую агрессию против Украины, то не может называться христианским демократом. 

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы – не демократический христианин", - сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко выступил на саммите Европейской партии в Хельсинки.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украина имеет право на церковную независимость от Русской православной церкви и Москва должна это признать.
Европа, Евросоюз, Климкин, автокефалия
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Трио. Случайно попавшая на фотографию Порошенко и патриарха Варфоломея кошка взорвала соцсети. Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение: что оно значит для Украины

Вчера, 07:10

Гарант взял письменное слово с Варфоломея, а в УПЦ говорят о недоверии

Украина

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: president.gov.ua

Вселенский патриарх: Москва должна признать – Украина имеет право на автокефалию

5 Ноября, 11:58

Варфоломей напомнил, что РПЦ не православным способом заполучила Украинскую церковь
Загрузка...

Украина

Фото: AFP

Объединение украинской Церкви: Филарет назвал дату и место

3 Ноября, 13:46

Предстоятель УПЦ КП озвучил свои догадки насчет того, где и когда может состояться Объединительный собор

Политика

Фото:president.gov.ua

Вселенский патриарх рассказал, что объединит всех православных верующих Украины

3 Ноября, 13:33

Украина наравне с другими странами имеет право на автокефалию своей церкви, отметил он

Политика

facebook.com/petroporoshenko

Порошенко встретится с Вселенским патриархом

3 Ноября, 00:43

В ходе визита в Турцию президент Украины встретится с патриархом Варфоломеем чтобы поблагодарить за решение относительно автокефалии украинской церкви

Россия

Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru

В Константинополе заявили, что РПЦ могут лишить автокефалии

2 Ноября, 14:17

У Патриарха надеются, что Православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом

Украина

vezha.org

Филарет объяснил, кто будет решать, переходит ли приход в единую УПЦ

26 Октября, 13:56

От прихожан зависит, состоится ли переход их прихода в единую Украинскую православную церковь

Украина

Патриарх Филарет. Фото: orthodoxie.com

Как будет называться объединенная церковь в Украине: Филарет назвал два варианта

26 Октября, 13:13

Украина на пороге получения томоса, что сделает Украинскую церковь независимой и с новым официальным названием

Украина

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: president.gov.ua

Украинцы имеют право на автокефалию – Вселенский патриарх

26 Октября, 10:11

Варфоломей сделал четкое заявление по Украине, в котором объяснил, почему Украинская церковь должна стать независимой

Политика

cerkva.info

Филарет верит, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь

25 Октября, 00:42

Патриарх надеется, что три лавры присоединятся к единой украинской православной церкви
Загрузка...