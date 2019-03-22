Европейский Союз готов ко всем сценариям, но надеется на корректный Brexit — Меркель
Меркель заявила о поддержке Мэй
Евросоюз подготовлен ко всем сценариям развития ситуации вокруг Brexit, но надеется на упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель
"Это была очень честная, важная дискуссия, и мы подготовлены ко всем сценариям. Мы, как и прежде, хотели бы, чтобы произошел упорядоченный выход Великобритании из Европейского союза, но мы должны подготовиться и к другим вариантам, с тем чтобы они были приемлемы для людей в Европе. Мы хотели поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в ее стремлении, я думаю, мы это продемонстрировали", — добавила Меркель.
"Таким образом, я бы сказала, что это был очень интенсивный, но также очень успешный вечер. Теперь мы будем, разумеется, следить за тем, как будет происходить поиск решения в британском парламенте", — отметила Меркель.
В четверг 27 глав государств и правительств приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет. Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта).
Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.
Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:
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