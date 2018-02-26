Европейский Союз усилил санкции против КНДР

Они коснулись экспорта и импорта отдельных отраслей, а также – граждан КНДР, которые работают в ЕС

В ЕС отметили, что усиливают санкции против КНДР, из-за ее ракетно-ядерной программы. Новые ограничительные меры были включены в союзное законодательство.

Это решение было принято в понедельник Советом ЕС по иностранным делам.

Согласно усиленным санкциям, усиливается запрет на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов: разрешенная квота экспорта сокращена с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год. Коммюнике напоминает, что полный запрет на экспорт в Северную Корею нефти был введен в ЕС еще 16 октября 2017 года.

Помимо этого запрещается импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, камня и древесины, экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, а также железа, стали и других металлов.

Кроме того, ЕС потребует возвращения на родину в течении 24 месяцев всех занятых в странах союза рабочих КНДР (с учетом действующего национального и международного законодательства).

В санкционном списке Совета Безопасности ООН было 79 северокорейских физических и 54 юридических лиц, в ЕС автономно включили в него еще 55 человек и девять организаций.

"ЕС выполняет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы и другие программы по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам КНДР, и работает над обеспечением их эффективного соблюдения всеми государствами-членами ООН. Кроме того, ЕС ввел автономные ограничительные меры против КНДР, дополнив и усилив режим санкций ООН", – подчеркивается в коммюнике.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.

В свою очередь Северная Корея осудила новые санкции США против Пхеньяна и назвала такие действия "актом войны".

Ранее 23 февраля в США Управление по контролю над иностранными активами ввело санкции против 27 компаний из КНДР, Китая, Панамы и совместной компании из Тайваня и Самоа, 28 морских кораблей и одного физического лица из Китая.