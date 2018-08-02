Европу накрыла адская жара, и дальше – хуже

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

Французские власти также объявили "оранжевый", предпоследний, уровень опасности в 34-х департаментах, сообщает телеканал BFM. Опасная зона протягивается на всей восточной границе, охватывая треть всего государства. Лето 2018 года уже назвали самым горячим за последние 12 лет – в некоторых городах, включая Париж, температура стремится к 40 градусам.

Изнывают от зноя и в Германии, где столбики термометров тоже уже который день показывают больше 30 градусов, что привело к колоссальным убыткам сельского хозяйства – как сообщают местные СМИ, сгорела уже треть среднегодового урожая, оцениваемая в 1 млрд евро.

Однако хуже всего ситуация может сложиться на Пиренейском полуострове – жителям и гостям Португалии и Испании следует готовится к, без преувеличения, адским температурам. Как сообщили в метеорологической службе Великобритании, здесь ожидается до 48-50 градусов в тени.

Как уже сообщалось, погода доставляет проблем и на севере Европы – из-за небывалой жары Швецию охватили лесные пожары.

Кроме того, из-за погоды страдают и жители Азии - в Японии из-за аномальной температуры погибли 30 человек.

Также из-за температуры в июле прекратил свою работу аэропорт немецкого Ганновера.