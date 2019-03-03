Евроскептики выдвинули Мэй требование насчет Brexit

Британские депутаты-евроскептики назвали условия своей поддержки Brexit

Фото: Getty Images

Евроскептики выдвинули Мэй требование насчет Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg 2019-03-03T15:39:00+02:00 Евросоюз Британские депутаты-евроскептики назвали условия своей поддержки Brexit

Восемь британских депутатов-евроскептиков выдвинули премьер-министру Терезе Мэй условия, на которых они готовы поддержать ее соглашение по Brexit.

В частности, депутаты хотят изучить все договоренности, которых генпрокурор Джеффри Кокс достигнет с Брюсселем по "бекстопу" в Северной Ирландии, чтобы убедиться, что он будет временным, сообщает BBC.

"Бекстоп" является инструментом, который позволит избежать жесткой границы с Ирландией после Brexit. Сообщение об этом требовании появилось после того, как стало известно о готовности британских депутатов к компромиссу.

"Генеральному прокурору необходимо дать юридически обязывающую гарантию того, что "бекстоп" будет временным", – подчеркнул консерватор Грэм Брейди.

Напомним, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта. Депутаты в прошлом месяце отклонили соглашение Мэй о Brexit 230 голосами. Мэй считает, что большинство депутатов, которые проголосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся добиться изменений, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.

Она пообещала депутатам еще одно голосование по ее соглашению до 12 марта. Если документ не поддержат, то депутаты проголосуют по выходу страны из ЕС без соглашения, а затем, до 14 марта, состоится голосование, не следует ли отложить Brexit на короткий срок.

В воскресенье консервативные депутаты-евроскептики во главе с Джейкобом Рисом-Моггом объявили о "трех тестах", которые правительство должно пройти, чтобы завоевать их поддержку и призвали создать юридически обязывающий механизм для выхода из "бекстопа", с четким планом завершения его действия и недвусмысленным формулировкой в ​​юридических выводах правительства.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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