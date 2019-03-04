Евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС

Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг так называемого "бэкстопа"

Tереза Мэй. Фото: AFP

Евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg 2019-03-04T04:26:00+02:00 Евросоюз Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг так называемого «бэкстопа»

Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, "Юропиэн рисерч груп", группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС. Об этом в воскресенье пишет газета "Санди таймс".

Согласно его информации, восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат заключенную Мэй сделку с ЕС по Brexit во время голосования в парламенте, которое запланировано на 12 марта. Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг так называемого "бэкстопа" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit – Ред.).

"Санди таймс" указывает, что законодатели настаивают на "четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения (о выходе Британии из ЕС)". Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать "нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма "бэкстопа", а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом (выхода из Евросоюза без сделки – Ред.)".

Отмечается, что данные требования были подготовлены членами ERG совместно с заместителем председателя Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджелом Доддсом. Поддержка ERG и ДЮПов в парламенте обеспечит заключенному Мэй соглашению с Брюсселем победу на голосовании.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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