Евросоюз начинает переговоры о вступлении сразу двух стран

Албания и Северная Македония могут начать прямые переговоры о присоединении к ЕС

Европейский союз готов начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии, которая в прошлом году ради этого даже поменяла официальное название страны.

Соответствующее решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое на фоне коронавирусной пандемии состоялось 24 марта в формате видеоконференции.

"Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны", – написал по этому поводу у себя в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вергели, назвав это "четким посланием для Западных Балкан".

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Его предшественник Йоханнес Хан также поздравил две страны с получением "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", – отметил бывший еврокомиссар.

Теперь власти Албании и Северной Македонии будут проводить с ЕС переговоры по соглашению об их членстве. По итогу согласования текста договора страны станут полноценными членами Евросоюза.

Напомним, в прошлом году на тот момент вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз через пять лет.

В то же время, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за внесение изменений в систему расширения Европейский союз, приведя в пример именно Албанию.

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