Евросоюз не намерен сдавать позиции в торговой войне с США – Германия

Угрозы США в адрес Европы из-за торговых разногласий не возымеют действия – об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во вторник, 24 июля, накануне визита главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон с целью обсудить торговые вопросы между ЕС и США.

"Хорошо, что Жан-Клод Юнкер будет завтра в Вашингтоне, чтобы разговаривать и искать решение, но мы отправляемся на переговоры не под дулом пистолета. Я не думаю, что угрозы приблизят нас к решению", – заявил Маас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мировая торговая война: плохо будет всем

Глава МИД Германии подчеркнул, что Евросоюз намерен искать компромисс, но будет решительно отстаивать свои позиции в тороговых спорах с США.

"Мы в Европе должны держаться вместе... Я надеюсь, мы добьемся успеха через согласие, но мы не уступим угрозам и не сдадим позиции так легко", – добавил немецкий министр.

Ранее глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждут первых примирительных шагов со стороны США.

Тем временем, глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%. По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.

В 2017 году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро.

Также происходит торговая война США с Китаем. Вашингтон ввел дополнительные сборы в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму 34 млрд долларов в год. Китай принял ответные меры и ввел пошлины в 25% на ввоз 545 товаров американских товаров на аналогичную сумму – около 34 млрд долларов в год.