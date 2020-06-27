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Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля

27 июня, 11:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Уровень заболевания СОVID-19 в Украине не соответствует критериям ЕС

Евросоюз принял решение с 1 июля допустить на территорию ЕС граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости СОVID-19 за последнее время не превышает европейские показатели.

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Об этом сообщает Politico.

Стоит добавить, что, в дополнение к уровню инфицирования, в Евросоюзе также будут учитывать и тенденцию к увеличению или уменьшению новых случаев заболевания, и рассмотрят, как страна справляется с эпидемией.

По словам дипломатов, в первую редакцию списка войдут менее 20 стран. Украины в списке нет – уровень заболевания граждан превышает европейские показатели.

Как сообщает New York Times, полный список, согласованный в пятницу, включает в себя следующие страны: Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан.

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Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для представителей ЕС, – поскольку взаимный доступ граждан является одним из критериев.

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Добавим, что предварительно обсуждались два варианта списков: на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала и Украина.

Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий.

В свою очередь, каждая из стран-членов ЕС сможет решать, кого из граждан, не входящих в ЕС, впускать на свою территорию.

Ранее мы сообщали о том, что в Брюсселе рассматривают возможность временного отказа во въезде на территорию ЕС для жителей США, Бразилии и России.

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Напомним, Европейская комиссия рекомендует странам ЕС открывать внешние границы не ранее 1 июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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