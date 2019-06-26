Евросоюз не собирается заключать новую сделку о Brexit

Еврокомиссия скорее предпочтет "жесткий Brexit" пересмотру соглашения с условиями выхода Британии из ЕС

Фото: Pixabay

Сделка, заключенная правительством британского премьера Терезы Мэй с Евросоюзом, об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС пересматриваться не будет ни в каком случае.

Об этом 26 июня заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто после того, как фаворит среди кандидатов на кресло будущего премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выразил готовность при любом раскладе вывести свою страну из ЕС 31 октября

Отвечая на вопрос о том, откажется ли Еврокомиссия пересмотреть сделку даже в случае так называемого "жесткого Brexit" – выхода Британии без сделки вообще.

"Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение, как неоднократно уже повторяли", — сказала Наташа Берто.

Она также заверила в том, что Евросоюз готов работать с любым из двух кандидатов в премьеры Британии – как с Борисом Джонсоном, так и Джереми Хантом.

Таким образом она подтвердила ранее озвученную позицию Еврокомиссии, в которой признались, что готовились к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года.

Мы также писали, что еще до заключения соглашения с ЕС Джонсон призвал власти старны сопротивляться давлению Евросоюза на переговорах по условиям Brexit.

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