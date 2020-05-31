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Евросоюз обратился к Трампу с просьбой не разрывать отношения с ВОЗ

31 мая, 00:40

Елена Вус Елена Вус

По словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение об отношениях со Всемирной организацией здравоохранения.

Для победы над коронавирусом ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США, подчеркнул он.

"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", – говорится в заявлении Борреля.

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При этом, по словам Борреля, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.

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Как известно, 29 мая Трамп объявил о прекращении сотрудничества с организацией.

Напомним, сначала Трамп заявил, что США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая.

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США ЕС ВОЗ Дональд Трамп Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

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