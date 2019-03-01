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Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний

Сегодня, 02:14

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса

Фото: Pixabay
Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/878/b79/5c7878b792485.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/878/b79/5c7878b792485.jpg Евросоюз В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса

Поисковый сервис Google, социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом говорится в обнародованном 28 февраля заявлении Еврокомиссии.

Ведомство отмечает, в частности, что Facebook, вопреки договоренностям, в январе не предоставил результаты расследования относительно рекламы, которая вводит в заблуждение.

В свою очередь, согласно заявлению, Google не разъяснил, что было сделано для устранения дезинформации.

В частности, Twitter не прислал результатов по улучшению контроля за размещением рекламы.

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса.

Осенью 2018 Евросоюз согласовал с Facebook, Twitter и Google добровольный регламент для борьбы с недостоверными новостями. Документ предусматривает маркировку политической рекламы, а также заставляет корпорации бороться с интернет-ботами, распространяющих недостоверную информацию.

Напомним, Facebook предоставит пользователям новую возможность. Впервые о планах разработать продукт "Очистить историю" Facebook заявил еще в прошлом году.

Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.

Также мы писали, что Facebook запустил отдельный сайт и разрешил публиковать вакансии.

Кроме того, Facebook начал тестировать новую функцию в Messenger. По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своем окне, однако оно останется во входящих у получателя.

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Тег Евросоюз, Google, facebook, Twitter

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УНН

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