Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний
В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса
Поисковый сервис Google, социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом говорится в обнародованном 28 февраля заявлении Еврокомиссии.
Ведомство отмечает, в частности, что Facebook, вопреки договоренностям, в январе не предоставил результаты расследования относительно рекламы, которая вводит в заблуждение.
В свою очередь, согласно заявлению, Google не разъяснил, что было сделано для устранения дезинформации.
В частности, Twitter не прислал результатов по улучшению контроля за размещением рекламы.
В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса.
Осенью 2018 Евросоюз согласовал с Facebook, Twitter и Google добровольный регламент для борьбы с недостоверными новостями. Документ предусматривает маркировку политической рекламы, а также заставляет корпорации бороться с интернет-ботами, распространяющих недостоверную информацию.
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