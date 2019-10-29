Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit – Туск

Председатель Европейского совета считает, что это последняя отсрочка, на которую согласился Брюссель

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"27 (остающихся) государств ЕС официально твердили третью отсрочку, которая, вероятно, станет последней. Мои британские друзья, хорошо используйте ее", - написал он.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit – до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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