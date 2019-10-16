Евросоюз остановит экспорт оружия в Турцию

Евросоюз также обратился к властям Турции с призывом приостановить военную операцию в Сирии

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Министры финансов государств Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором обязались приостановить экспорт вооружения в Турцию.

Евросоюз также обратился к властям Турции с призывом приостановить военную операцию в Сирии, которая ведет к эскалации ситуации в регионе.

"Страны-члены обязуются принять решительную позицию на уровне государств относительно стратегии экспорта оружия в Турцию. Соответствующая рабочая группа соберется позднее на этой неделе для координации и пересмотра позиций стран-членов по этому поводу", — говорится в заявлении министров.

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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