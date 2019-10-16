Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Евросоюз остановит экспорт оружия в Турцию

16 октября, 04:35

Евросоюз также обратился к властям Турции с призывом приостановить военную операцию в Сирии

/ Фото: Flickr

Министры финансов государств Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором обязались приостановить экспорт вооружения в Турцию.

Евросоюз также обратился к властям Турции с призывом приостановить военную операцию в Сирии, которая ведет к эскалации ситуации в регионе.

"Страны-члены обязуются принять решительную позицию на уровне государств относительно стратегии экспорта оружия в Турцию. Соответствующая рабочая группа соберется позднее на этой неделе для координации и пересмотра позиций стран-членов по этому поводу", — говорится в заявлении министров.

Реклама

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В тренде
ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экспорт Сирия Турция военная операция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервамиFun
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина

Новости партнеров

Loading...