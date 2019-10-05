Евросоюз отказался обсуждать на выходных план Джонсона по Brexit

Последние предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Брюссель отказался обсуждать на выходных 5-6 октября план британского премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, передает Sky News.

Переговоры по Brexit могут состояться в понедельник, 7 октября.

Представитель Еврокомиссии добавила, что в пятницу, 4 октября, главный переговорщик Брюсселя с Лондоном Мишель Барнье провел брифинг с представителями стран ЕС, на котором страны пришли к согласию, что "предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения".

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Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

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