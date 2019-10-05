Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Евросоюз отказался обсуждать на выходных план Джонсона по Brexit

5 октября, 12:29

Последние предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Брюссель отказался обсуждать на выходных 5-6 октября план британского премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, передает Sky News.

Переговоры по Brexit могут состояться в понедельник, 7 октября.

Представитель Еврокомиссии добавила, что в пятницу, 4 октября, главный переговорщик Брюсселя с Лондоном Мишель Барнье провел брифинг с представителями стран ЕС, на котором страны пришли к согласию, что "предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения".

Реклама

Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

В тренде
В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест: яркие фотографии и видео
Фото: REUTERS/Simon Dawson

Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Евросоюз Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работу
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работуЕвросоюз
В Великобритании прокомментировали согласование
В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"Политика
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробности
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробностиЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...