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Евросоюз передал Польше 60 тысяч бракованных медицинских масок

13 мая, 13:57

Станислав Кожемякин

Транш с непригодными масками поступил в 16 стран ЕС

Польша, которая ранее приобрела у Китая миллионы медицинских масок с поддельным сертификатом, опять обнаружила непригодные маски, но на этот раз их предоставил Евросоюз.

Об этом на пресс-конференции 13 мая заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, отметив, что маски не защищают от вируса.

"Мы получили 60 тысяч масок из транша Европейского союза", — сообщил глава Минздрава.

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Шумовский отметил, что, поскольку у полученных товаров не было необходимого сертификата, их отправили на исследование. Как оказалось, они не соответствуют нормам и не могут быть отправлены медикам.

Польские министр пообещал сообщить о случившемся Европейской комиссии.

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"Мы знаем, что эти маски направлены в 16 стран", — добавил он, при этом выразив надежду, что "эти маски не были поставлены людям, которые с их помощью должны защищаться".

Напомним, что в прошлом месяце Украина предоставила Польше транспортный самолет Ан-225 "Мрия", чтобы закупить в Китае защитные средства.

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А вот в марте украинские пограничники не дали ввезти ввезти в Польшу крупную партию респираторов в самый разгар эпидемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша эпидемия коронавирус медицинские маски

Источник: ТАСС

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