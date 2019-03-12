Евросоюз приостановил полеты Boeing после крушения в Эфиопии

ЕС приостановил полеты до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии

Фото: AFP

Евросоюз приостановил полеты Boeing после крушения в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64a/e3b/5c864ae3b8542.jpg 2019-03-12T20:24:00+02:00 Евросоюз ЕС приостановил полеты до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии

Европейский союз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта. Об этом сообщило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

Распоряжение вступает в силу с 19:00 (21:00 по Киеву). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Также решение касается коммерческих рейсов, выполняемых третьими странами, вылетающих, прилетающих в Европу или следующих транзитом через европейские страны.

Как известно, крушение флагмана американского авиастроителя Boeing 737 MAX-8 в Эфиопии привело к тому, что ряд авиаперевозчиков и целые государства ввели запрет на использование этой модели до выяснения обстоятельств трагедии с самолетом Ethiopian Airlines, в которой погибли 157 человек.

Напомним, что самым первым пользоваться этими лайнерами на внутренних национальных авиалиниях запретил Китай.

Мы также писали, что вскоре после этого министр экономики Малайзии призвал пересмотреть контракт на покупку восьми Boeing 737 MAX-8 для национального авиаперевозчика Malaysia Airlines.

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