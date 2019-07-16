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Евросоюз разморозил финансовую помощь Молдове

16 июля, 15:29

Первый транш Еврокомиссия перечислит Кишиневу уже в ближайшие дни

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

После разрешения политического кризиса и смены власти в Молдове Евросоюз решил возобновить программу финансовой помощи этой стране – первый транш Кишинев получит в течение следующих нескольких дней.

Об этом после встречи с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"Я могу сказать сегодня, что в последующие несколько дней мы предоставим первый транш бюджетной поддержки в размере 14,5 млн евро, чтобы поддержать такие сферы, как государственное управление", – сказал он.

По словам Хана, если Молдова выполнит требования Евросоюза, то сможет получить второй транш уже осенью.

Также осенью ЕС может предоставить Кишиневу первую часть кредита в рамках макрофинансовой помощи, направленного на поддержку платежного баланса страны.

Перед этим, уточнил Хан, необходимо дождаться финального отчета Международного валютного фонда.

В 2017 году Евросоюз одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, но в ответ на отмену результатов выборов в 2018 году финансирование приостановили, аргументировав это нарушениями принципов правового государства и демократии в стране.

Напомним, что в прошлом месяце Молдова пережила политический кризис. Некоторое время в стране функционировали два правительства: экс-премьера Павла Филипа и новоизбранной Майи Санду. При этом Европа и Россия встали на сторону последней.

На фоне политических разногласий Филип возложил на себя обязанности исполняющего обязанности главы государства и распустил парламент, объявив перевыборы.


Однако все разрешилось достаточно неожиданно – 14 июня Демократическая партия, которую представлял Филип, объявила, объявила, что уходит в оппозицию и передает властные полномочия правительству социалистов и проевропейского блока ACUM, который возглавляет Санду.

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Тег кредит, Молдова, Евросоюз, попеску, хан , макрофинансовая помощь

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