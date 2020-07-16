Евросоюз разорвал договор о передаче данных США: что произошло

Европейский суд юстиции (CURIA) разорвал договор о передаче электронных личных данных, заключенный ЕС и США в 2016 году, из-за их недостаточной защищенности от перехвата американскими спецслужбами.

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Соответствующее решение опубликовано на сайте CURIA 16 июля. В нем говорится, что соглашение Privacy Shield "создает условия для нарушения фундаментальных прав европейских граждан при их передаче американской стороне".

Также в ЕС обратили внимание, что в США доступ государственных структур к передаваемым личным данным ограничен значительно слабее, чем в странах Евросоюза.

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"С точки зрения суда, серьезные ограничения защиты персональных данных в США возникают в связи с американским законом о доступе государственных органов США к персональным электронным данным, в том числе поступившим из стран Европейского Союза", — гласит постановление.

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В связи с этим Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016/1250 относительно адекватности защиты данных пользователей в рамках механизма Data Protection Shield между ЕС и США.

Но поскольку решение 2010/87 о стандартных положениях контракта по трансферу личных данных пользователей для обработки в третьи страны осталось нетронутым, в Еврокомиссии предупредили, что ЕС продолжит передавать США личные данные своих граждан.

"Суд ЕС принял решение об аннулировании соглашения о передаче данных, однако он подтвердил директиву ЕС о защите данных, в рамках которой пока продолжится обмен информацией между ЕС и США", — сказала замглавы ЕК Вера Юрова.

Ранее в этом году в ЕС задумались о временном запрете биометрической идентификации и искусственного интеллектас целью защиты персональных данных от использования компаниями и правительствами.

Напомним, ранее США оштрафовали компанию Facebook на 5 млрд долларов за сбор конфиденциальных данных пользователей.

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