Саммит по Brexit: Евросоюз решает судьбу Британии

Лондон просит о новой отсрочке Брексита

Фото: AFP

Саммит по Brexit: Евросоюз решает судьбу Британии Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg 2019-04-10T07:55:00+03:00 Евросоюз Лондон просит о новой отсрочке Брексита

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит лидеров Евросоюза, посвященный одному-единственному вопросу: выходу Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии из ЕС. Очевидно, именно сегодня, максимум завтра, станет окончательно ясно, когда и на каких условиях произойдет Brexit.

Как Британия уходила из ЕС

Напомним, что изначально дата выхода Великобритании из Евросоюза была запланирована на 29 марта – ровно через два года после того, как премьер-министр Тереза Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску уведомление о начале процедуры выхода. Предполагалось, что к этому времени будет разработано и одобрено как Великобританией, так и странами Евросоюза соглашение, регламентирующее Brexit.

Такое Соглашение действительно было одобрено на саммите глав стран – членов ЕС в ноябре прошлого года. Однако затем начались проблемы. Парламент Великобритании отказался голосовать за предложенный проект Соглашения. У парламентариев к документу было множество вопросов, но ключевой из них – вопрос к т. н. механизму backstop. Предусматривающему, что границы между Северной Ирландией и Ирландией останутся прозрачными до тех пор, пока Великобритания и Евросоюз не создадут зону свободной торговли.

Британский парламент трижды проваливал голосование по Соглашению – последний раз 29 марта. Не набирали голосов и другие возможные варианты решения – начиная от отмены Брексита вообще и заканчивая "жестким" выходом, то есть без Соглашения. Несколько раз Евросоюз шел навстречу британцам. Так, в декабре Европейский суд принял решение, позволяющее Лондону в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе (ранее такой возможности не было). В марте Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер подписали совместное заявление о намерении упразднить особые правила для Северной Ирландии к декабрю 2020 года. Также было подписано дополнительное соглашение, позволяющее урегулировать вопрос с Северной Ирландией. Наконец, в марте же Евросоюз предоставил Великобритании возможность отсрочить Брексит до 22 мая при условии, что парламент Великобритании одобрит проект Соглашения до конца марта. В противном случае дата Брексита была назначена на 12 апреля.

Проект одобрен не был, таким образом, уже в эту пятницу Великобритания должна покинуть Евросоюз. Если, конечно, не получит очередной отсрочки.

Нужна новая отсрочка!

Но как раз на новую отсрочку британцы и рассчитывают. 4 апреля парламент Великобритании принял решение, обязывающее Терезу Мэй обратиться с соответствующей просьбой в органы ЕС. Что премьер Великобритании и сделала, направив на следующий день письмо Дональду Туску. Новая просьба Лондона – продлить переходный период до 30 июня. При этом, если британский парламент одобрит Соглашение раньше, выход состоится раньше. А буквально накануне парламент Великобритании дал добро именно на такую отсрочку.

Впрочем, наличие просьбы вовсе не означает ее автоматического удовлетворения. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще 3 апреля успел заявить, что больше отсрочек Лондон не получит. "12 апреля – последний срок для одобрения проекта Соглашения Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной", – довольно жестко заявил Юнкер.

В свою очередь, Дональд Туск продемонстрировал более компромиссный подход, предложив Евросоюзу рассмотреть возможность "гибкой отсрочки". Ее суть в том, что процедура выхода будет продлена до 31 марта 2020 года. Но сам выход состоится незамедлительно после ратификации Соглашения парламентом Великобритании. Однако, чтобы этот вариант получил право на жизнь, его должны согласовать все 27 государств ЕС.

"Главы европейских институций – Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск – имеют разные позиции по поводу отсрочки. Юнкер, с одной стороны, не хочет ее предоставлять, с другой – он не хочет и жесткого Брексита, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – Что касается Туска, он готов дать отсрочку на целый год. В том числе потому, что, по его мнению, участие Британии в выборах в Европарламент может усилить коалицию проевропейских сил в противовес евроскептикам, которые могут набрать треть мандатов на этих выборах".

Что касается других европейских лидеров, то, по словам Ильи Кусы, здесь есть определенные проблемы. Так, Франция накануне категорически была против отсрочки без дополнительных гарантий.

"Они говорят: мы хотим понимать, что вы будете делать в случае получения отсрочки. Предоставьте нам план действий", – отмечает Илья Куса.

Сама Тереза Мэй уже во вторник отправилась убеждать лидеров ключевых государств ЕС в необходимости продлить отсрочку. Первой она посетила Германию, где, по информации местных информагентств, якобы уговорила канцлера Ангелу Меркель пойти навстречу Британии. Затем Мэй отправилась в Париж на встречу с Макроном.

От Мэй требуют плана

Удастся ли Мэй сделать снова невозможное и выбить очередную отсрочку для Британии, станет известно уже очень скоро. В случае, если аргументы британского премьера окажутся убедительными не для всех лидеров, Великобритания автоматически покинет Евросоюз по "жесткому" варианту 12 апреля.

По словам Ильи Кусы, главным и, пожалуй, единственным аргументом, который смог бы убедить Евросоюз снова пойти навстречу Великобритании, были бы совместные гарантии правительства и парламента в том, что вопрос одобрения Соглашения будет решен.

"Все, что сейчас Тереза Мэй может сделать, – это выработать хоть какой-то план вместе с оппозицией. Чтобы показать его лидерам ЕС и сказать: вот совместный согласованный план, в случае отсрочки обязуемся его реализовать. Поэтому все зависит от того, смогут ли они до пятницы договориться. Если нет, тогда я очень сильно сомневаюсь, что ЕС пойдет на очередную отсрочку. Это будет хаос. Как говорил Макрон, Европа будет заложницей политического кризиса в Великобритании еще год. Не думаю, что в ЕС этого хотят", – отмечает Илья Куса.

Хотя у Лондона остается еще один вариант, как избежать "жесткого" Брексита: вовсе отказаться от выхода, отозвав заявку.

"Правительство никогда серьезно не рассматривало такой вариант. Но недавно Мэй заговорила об отмене Брексита. Думаю, она скорей пугала этим, – отмечает Илья Куса. – Дело в том, что это будет очень опасный шаг. Поскольку отмена Брексит вызовет не меньший шок, чем сценарий "жесткого" выхода".

По словам эксперта, отмена Брексита, во-первых, угрожает серьезными волнениями "обманутых" сторонников выхода. Во-вторых, Британия уже предприняла ряд шагов по подготовке к Брекситу. Например, в прошлом году были приняты ряд законов о прекращении части законодательства ЕС в Британии.

"То есть все уже полным ходом готовятся к выходу. Нельзя все в один день отменить, все вернуть", – сказал Илья Куса.

Наконец, не стоит забывать, что у Лондона есть еще один вариант разрешения ситуации: одобрить до 12 апреля проект Соглашения, чтобы выйти из ЕС цивилизованно. Но понятно, что вероятность этого крайне низка.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.