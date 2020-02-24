Евросоюз решил бороться с распространением коронавируса: подробности

Брюссель выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом

Евросоюз решил выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

"ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", – сказал он.

Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, 114 млн будет направлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 млн – в Африку для предотвращения распространения вируса. Кроме того, 100 млн евро выделяется на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 млн евро будет направлено на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.

Реклама

Ленарчич также подчеркнул, что ЕС обеспокоен ситуацией со вспышкой коронавируса в Италии (по последним данным, число инфицированных достигло 210, четыре человека погибли), однако пока не принимает никаких радикальных мер.

"К данному моменту ВОЗ не советует вводить ограничения на поездки или торговлю. Меры ЕС должны быть соразмерными и скоординированными", – сказал он, добавив, что миссия ВОЗ направится в Италию 25 февраля, чтобы оценить ситуацию на месте.

На вопрос журналистов о том, повлияет ли вспышка нового коронавируса на экономику Евросоюза, Ленарчич ответил положительно, однако заявил, что пока рано говорить о конкретных цифрах.

Ранее сообщалось, что коронавирус вызвал панику в Италии.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Коронавирус уже зафиксирован в более чем 30 странах.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня".

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама