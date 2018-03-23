Евросоюз решил отозвать своего посла из России

Сегодня, 04:03

Также было принято решение подготовить "общий европейский ответ" на отравление Скрипаля

фото AFP
фото AFP

Лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

"ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", – говорится в совместном заявлении ЕС.

Также, правительство Великобритании сообщает, что на встрече премьер-министра Терезы Мэй с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции было принято решение подготовить "общий европейский ответ" на отравление Скрипаля.

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Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
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Reuters

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