Евросоюз согласился перенести Brexit: названы новые даты

Британия должна покинуть Евросоюз либо до выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие

Фото: AFP

Евросоюз согласился перенести Brexit: названы новые даты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/244/603/5c924460302cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/244/603/5c924460302cd.jpg 2019-03-20T15:52:00+02:00 Евросоюз Британия должна покинуть Евросоюз либо до выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие

Европейская комиссия не согласится переносить выход Великобритании из ЕС на условиях Лондона, пишет агентство Reuters, ссылаясь на документ, который ЕК рассматривала на еженедельном заседании 20 марта.

В нем указаны две даты, совершенно отличающиеся от предложенного ранее Терезой Мэй: либо продлить срок Brexit до 23 мая, когда жители ЕС будут выбирать членов Европейского парламента, либо на более длительный срок – хотя бы до конца года. Во втором случае Великобритании придется провести выборы и у себя.

"Любое отсрочки, которые будут предложены Соединенному Королевству, должны быть либо до 23 мая 2019 года, либо значительно дольше и включать проведение европейских выборов", – заявили в Еврокомиссии.

Такое решение в ведомстве считают "единственным способом защитить функционирование институтов ЕС и их способность принимать решения".

Напомним, что ранее в этот день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":



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