Евросоюз согласился перенести Brexit: названы новые даты
Британия должна покинуть Евросоюз либо до выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие
Европейская комиссия не согласится переносить выход Великобритании из ЕС на условиях Лондона, пишет агентство Reuters, ссылаясь на документ, который ЕК рассматривала на еженедельном заседании 20 марта.
В нем указаны две даты, совершенно отличающиеся от предложенного ранее Терезой Мэй: либо продлить срок Brexit до 23 мая, когда жители ЕС будут выбирать членов Европейского парламента, либо на более длительный срок – хотя бы до конца года. Во втором случае Великобритании придется провести выборы и у себя.
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"Любое отсрочки, которые будут предложены Соединенному Королевству, должны быть либо до 23 мая 2019 года, либо значительно дольше и включать проведение европейских выборов", – заявили в Еврокомиссии.
Такое решение в ведомстве считают "единственным способом защитить функционирование институтов ЕС и их способность принимать решения".
Напомним, что ранее в этот день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":
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