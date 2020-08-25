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ЕС требует от России прозрачного расследования отравления Навального

25 августа, 04:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ЕС осудили покушение на жизнь оппозиционного политика

Европейский союз решительно осуждает предположительное покушение на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального и ждет от Москвы "независимого и прозрачного" расследования. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вечером в понедельник, 24 августа, передает Deutsche Welle.

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"Совершенно необходимо, чтобы российские власти безотлагательно инициировали независимое и прозрачное расследование по факту отравления господина Навального. Российский народ, как и международное сообщество, требуют представить факты, стоящие за отравлением Навального", – сказал Боррель.

Он напомнил, о выявленных специалистами берлинской клиники "Шарите" отравлениях российского оппозиционера и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск – Москва, прямо оттуда он был доставлен в больницу Омска, где находился в реанимации в тяжелом состоянии. Там врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

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Позже российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в больницу Германии, доставив в Берлин как гостя канцлера Ангелы Меркель. Немецкие медики заявили, что, согласно их исследованиям, Навальный был отравлен.

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Ранее 24 августа канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел этой страны Хайко Маас также призвали власти России провести открытое расследование отравления Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия ЕС отравление Алексей Навальный
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