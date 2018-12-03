Евросоюз введет санкции за "выборы" в ОРДЛО: известна дата

Сегодня, 12:33

Окончательное решение будет принято на встрече глав МИДов стран ЕС на этой неделе

Фото: AFP
Фото: AFP

Через пару дней состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой будет принято решение о новых санкциях, связанных с незаконными выборами, которые прошли на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду (5 декабря. – Ред.) должны одобрить санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины", – пишет он.

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По словам Йозвяка, утвердить данное решение им придется в следующий понедельник, 10 декабря.

Напомним, что американские власти осудили Россию и возложили на нее ответственность за псевдовыборы, которые на минувших выходных прошли в так называемых ДНР и ЛНР.

Кроме того, о том, что так называемые "выборы" на оккупированной части Донбасса прошли вне конституционных и правовых рамок Украины, сообщили и в Организация Объединенных Наций.

В свою очередь спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заверил, что ни США, ни Европа никогда не признают фейковые выборы на оккупированных Россией территориях Донбасса.
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Источник:

"Сегодня"

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