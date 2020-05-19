"Не время тыкать пальцем": ЕС выступил против Трампа и поддержал ВОЗ

"Это время для солидарности", - заявили в Евросоюзе

Европейский союз поддержал Всемирную организацию здравоохранения после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил заморозить все американские взносы в ВОЗ и пересмотреть членство своей страны в этой организации.

Поддержку организации 19 мая выразила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон.

"Это время для солидарности, а не для того, чтобы тыкать пальцами или подрывать многостороннее сотрудничество", – цитирует ее AFP.

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Она также напомнила о том, что на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ЕС поддержал "беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку" мер, предпринимаемых различными странами в ответ на пандемию.

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"Европейский союз поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе со вспышкой COVID-19 и уже предоставил дополнительное финансирование для поддержки этих усилий", – сказала представительница евросодружества.

Напомним, что накануне Дональд Трамп обратился к гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебреисусу с письмом, в котором говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай – порядка 38 млн долларов в год. Сейчас из американской казны на ВОЗ выделяется 450 млн долларов в год.

Кроме того, ранее Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее действий коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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