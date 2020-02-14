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"Евростандарты" в Сейме Польши: депутатка показала оппозиции непристойный жест – фото

14 февраля, 12:49

Инцидент произошел после того, как Сейм большинством голосов принял постановление о финансировании государственных СМИ

Инцидент в польском Сейме. Фото: twitter.com/MichalSzczerba

Инцидент в польском Сейме. Фото: twitter.com/MichalSzczerba

В Польше, которая может занять место Британии в ЕС, разразился политический скандал. Депутат правящей партии "Право и справедливость" Йоанна Лихоцкая на заседании польского Сейма показала представителям оппозиции средний палец. Об этом сообщает издание Wprost.

Инцидент произошел после того, как Сейм большинством голосов принял постановление о финансировании государственных СМИ, которые оппозиционные политики и активисты обвиняют в распространении пропаганды. На дотирование государственных СМИ выделят рекордную сумму – почти 500 млн долл.

Оппозиция требовала, чтобы эти средства выделили на здравоохранение.

После принятия постановления депутаты оппозиции начали выкрикивать "Позор!", и в этот момент запечатлели жест Лихоцкой – она показывала в сторону оппозиции средний палец.

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Инцидент в польском Сейме. Фото: twitter.com/MichalSzczerba

Инцидент в польском Сейме. Фото: twitter.com/MichalSzczerba

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Фото: REUTERS/Eva Plevier

Ряд депутатов оппозиции требуют от спикера Сейма отреагировать на непристойный жест Лихоцкой.

Сама Лихоцкая объяснила в Twitter, что на самом деле не имела в виду ничего предосудительного, а просто потерла средним пальцем под глазом, поскольку нервничала, а камеры выхватили только один момент.

Напомним, ранее экс-глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую власть и оппозицию объединиться против лжи президента России Владимира Путина.

Ранее Польша припомнила России войну на Донбассе и призвала продлить санкции.

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Польша сейм право и справедливость

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