Перенос Евро, Евровидения и вакцина от коронавируса: что произошло в мире за неделю

Дональд Трамп считает, что в пандемии COVID-19 виноват Китай, а Украина в рейтинге World Happiness Report остается самой несчастной страной Европы. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса

Около 20 вакцин против коронавируса нового вида разрабатываютсяв мире в настоящее время. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса, — отметила она. — По крайне мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются".

"Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень признательны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания", — подчеркнула эксперт.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер предосторожности. "Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, так это плохая вакцина, — сказал он. — Мы должны быть очень осторожны при разработке любого продукта, который потенциально мы будем вводить большей части населения планеты. Тот факт, что спустя восемь недель с начала вспышки вакцина уже вводится первым волонтерам, говорит о том, что работы действительно ведутся с беспрецедентной скоростью. Такого не было никогда".

"Однако нам предстоит столкнуться и с другой сложностью, — продолжил Райан. — Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех. Чтобы к этой вакцине был равный и честный доступ. Не только с этической точки зрения, но и потому, что мир может быть защищен, только если все будут защищены".

Соответственно, подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, уже сейчас нужно задумываться над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

Трамп назвал главного виновника пандемии коронавируса

Американские власти снова возложили на Китай ответственность за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Так, вслед за госсекретарем Майком Помпео на брифинге в Белом доме 19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что широкому распространению инфекции способствовало утаивание китайскими властями информации о случившемся.

"Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад. К сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", – сказал Трамп.

Президент уверяет, что власти его страны были готовы к распространению эпидемии и раньше остальных стран запретили въезд всех иностранцев, побывавших в Китае. По словам Трампа, если бы США позволили "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в его стране была бы куда хуже.

Он также подчеркнул, что при достаточно оперативном предоставление информации властями КНР – "на несколько месяцев раньше" – вирус можно было бы "сдержать в границах одной провинции" Китая.

По последней информации американского Центра Хопкинса, коронавирусом в США заразились более 9,4 тыс. человек, из которых не менее 150 скончались. Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.

Самой счастливой страной мира названа Финляндия

Финляндия является самой счастливой страной мира, согласно результатам Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report). Эта страна уже в третий раз подряд возглавляет престижный рейтинг.

Доклад с 2012 года выпускает Сеть решений устойчивого развития ООН (UN SDSN), учитывая такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

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В пятерку лидеров традиционно входят скандинавы: Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия. Кроме того, самыми счастливыми оказались Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. В то же время, Великобритания заняла 13-е место, Германия — на 17-м, США – 18-м, а Франция – на 23-ем месте.

Украина постепенно улучшает свои показатели – в прошлом году она поднялась со 138 на 133, а в этом году "подскочила" сразу на десять пунктов – на 123-ю позицию. При этом наша страна, все равно, остается самой несчастной в Европе.

В то же время, самыми несчастливыми странами в мире ООН считает Афганистан, который занял последнюю 153-ю строчку рейтинга, Южный Судан, Зимбабве, Руанду, Центральноафриканскую Республику, Танзанию, Ботсвану, Йемен, Малави и Индию.

Елизавета II ушла на карантин

Несколько дней назад в прессе появилась информация, что 93-летняя королева Великобритании Елизавета II вместе с 98-летним супругом, принцем Филиппом, покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

А 19 марта выяснилось, что Ее Величество официально ушла на карантин. Вместе с супругом они покинули Лондон и будут жить в Виндзорском замке (по информации СМИ, до Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля). Об изоляции Елизавета II заявила на официальных страницах королевской семьи в социальных сетях. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса монархиня призвала британцев изменить привычный образ жизни и соблюдать меры безопасности.

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"Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов, частью которых мы являемся, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп (королева в этом году отметит 94-летие, а, как известно, пожилые люди – в группе риска заражения коронавирусом. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Ее Величество поблагодарила за работу ученых, врачей и сотрудников государственных служб, а также заверила, что мир справится с пандемией.

"Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное", – заключила королева.

Евровидение-2020 и Евро-2020 перенесены на следующий год

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020" приняли решение отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год. До официального заявления в СМИ уже просочилась подобная информация. Ранее мэр города Роттердама заявил, что окончательное решение о судьбе шоу будет принято 5-6 апреля.

Кроме того, после экстренного совещания с представителями национальных чемпионатов УЕФА приняла решение перенести чемпионат Европы 2020 года на следующее лето из-за эпидемии коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Других подробностей, как и новых дат проведения плей-офф Лиги наций, где будут разыграны последние четыре путевки на Евро, пока нет.

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