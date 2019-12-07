Facebook оштрафовали в Венгрии на 4 млн долларов

Компания ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, утверждая, что ее услуги являются бесплатными

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Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на 4 млн долл. Об этом пишет Bloomberg.

Там заявили, что компания ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, утверждая, что ее услуги являются бесплатными.

Сообщается, что это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.

Facebook разместил на своей главной странице и в справочном центре слоганы "Бесплатно и каждый может присоединиться", чем заявил, что его услуги являются бесплатными. Однако в венгерском агентстве считают, что хотя люди не платят деньги за пользование соцсетями, они "заплатили" тем, что Facebook собирал и использовал их персональные данные. В дальнейшем благодаря собранным данным соцсеть могла продавать рекламные возможности своим клиентам.

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Агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

В ведомстве говорят, что рассчитали штраф не только с учетом доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и с учетом того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Напомним, ранее американские власти оштрафовали Facebook на рекордные 5 млрд долларов за допущение массовой утечки личных данных пользователей.

Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

РанееFacebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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