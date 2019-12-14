Неофашисты выиграли суд против Facebook

Соцсеть выплатит партии сторонников Бенито Муссолини по 800 евро за каждый день блокировки их страницы

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Суд Рима обязан оштрафованную в Венгрии соцсеть Facebook восстановить страницу двух ультраправых итальянских движений, включая партию сторонников фашистского лидера Бенито Муссолини.

Как пишет газета Il Messaggero, в сентября модераторы социальной сети заблокировали страницы фашистской партии CasaPound и праворадикалов из Forza Nuova, обвинив их в "распространении ненависти и нападкам на других на основании того, кто они есть".

Но те решили не мириться с этим и обратились в суд, который пришел к выводу, что решение модераторов "исключило их (или крайне ограничило) из итальянской политической дискуссии".

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Кроме того, судья обязал Facebook возместить истцам судебные издержки и выплатить им по 800 евро за каждый день блокировки.

Движение CasaPound было основано в конце 1990-х. Его название связно с именем Эзры Паунда – американского поэта и сторонника Муссолини. Во время Второй мировой он вел программы на итальянском радио, призывая к борьбе против англо-американской коалиции.

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В апреле члены CasaPound и еще несколько крайне правых активистов, включая правнука Муссолини, обвинили Facebook в дискриминации после того, как их учетные записи в соцсети заблокировали.

Напомним, этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов. Что послужило причиной для такого решения, смотрите в видеосюжете:

А в ноябре руководство соцсети отчиталось об удалении в течение 2019 года десятков миллионов постов с пропагандой терроризма, суицида, насилия, либо детской порнографией, ненавистническими высказываниями и информацией о наркоторговле.

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