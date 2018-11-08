Фанат диктатора Франко собирался убить премьер-министра Испании

Сегодня, 14:59

Для покушения 63-летний снайпер из Каталонии запасся настоящим арсеналом, купив 16 единиц огнестрельного оружия, включая автомат и снайперскую винтовку

Фото: AFP
Фото: AFP

Испанские правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в планировании покушения на главу правительства королевства Педро Санчеса.

Как пишет Publico, подозреваемым оказался 63-летний житель каталонского города Террасса Мануэль Мурильо Санчес, который в прошлом служил снайпером. При обысках у него дома правоохранители обнаружили 16 единиц огнестрельного оружия, включая автомат и снайперскую винтовку.

После своего ареста он объяснял свое желание убить премьер-министра Испании планом правительства эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из Долины павших.

В полицию на него заявил один из его знакомых, которому Санчес поведал о своих намерениях.

На данный момент мужчина находится под арестом, а Национальный суд предъявил ему обвинение в терроризме и заговоре против власти с использованием оружия.

Напомним, что на прошлой неделе французская полиция задержала шесть человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона.

Также мы писали о покушении на экс-президента США Билла Клинтона, которому в прошлом месяце пришла посылка с самодельной взрывчаткой.
Испания, покушение, снайпер, санчес , Франсиско Франко
Источник:

"Сегодня"

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