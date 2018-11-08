Фанат диктатора Франко собирался убить премьер-министра Испании

Для покушения 63-летний снайпер из Каталонии запасся настоящим арсеналом, купив 16 единиц огнестрельного оружия, включая автомат и снайперскую винтовку

Испанские правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в планировании покушения на главу правительства королевства Педро Санчеса.

Как пишет Publico, подозреваемым оказался 63-летний житель каталонского города Террасса Мануэль Мурильо Санчес, который в прошлом служил снайпером. При обысках у него дома правоохранители обнаружили 16 единиц огнестрельного оружия, включая автомат и снайперскую винтовку.

После своего ареста он объяснял свое желание убить премьер-министра Испании планом правительства эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из Долины павших.

В полицию на него заявил один из его знакомых, которому Санчес поведал о своих намерениях.

На данный момент мужчина находится под арестом, а Национальный суд предъявил ему обвинение в терроризме и заговоре против власти с использованием оружия.

Напомним, что на прошлой неделе французская полиция задержала шесть человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона.

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