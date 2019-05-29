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Фаворит премьерской гонки в Британии предстанет перед судом: подробности

29 мая, 14:07

Джонсон должен ответить на обвинения по распространению недостоверной информации в ходе кампании за Brexit

Фото: AFP

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, должен предстать перед судом. Он должен ответить на обвинения по распространению недостоверной информации в ходе агитационной кампании евроскептиков в преддверии референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, который состоялся в июне 2016 года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление Вестминстерского магистратского суда.

По словам судьи Марго Коулман, Джонсон должен будет явиться "на предварительное слушание, после чего дело будет передано в Суд короны".

Экс-глава британского МИД подозревается в предоставлении общественности недостоверных данных относительно взносов Великобритании в бюджет Евросоюза. Джонсон ранее утверждал, что Лондон еженедельно направляет Брюссель 350 млн фунтов стерлингов (442,5 млн долларов).

Напомним, на днях Борис Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня оставит занимаемый ею почти три года пост.

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Тег Великобритания, Борис Джонсон, джонсон

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Источник:

ТАСС

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