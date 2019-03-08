Феминистки Испании устроили массовую забастовку

Из-за забастовки приостановлена работа многих организаций, в которых большинство работающих – женщины

Феминистки Испании устроили массовую забастовку 2019-03-08T11:30:00+02:00 Евросоюз Из-за забастовки приостановлена работа многих организаций, в которых большинство работающих - женщины





















Феминистская забастовка проходит в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.

Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене в общей сложности более 300 поездов из-за забастовки. Стачку поддержали многие политические партии, а также члены правительства Испании, в котором 11 из 17 ведомств возглавляют женщины.

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В рамках намеченных на пятницу акций феминистки провели ночью на главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль так называемый кастрюльный марш протеста – митинг, сопровождаемый массовым битьем в пустые кастрюли. Около 200 человек, в основном женщины, скандировали лозунги в защиту своих прав.

Хотя акции будут проходить в разных городах Испании в течение всего дня, главная демонстрация запланирована на вечер. В 19:00 по местному времени в центре Мадрида стартует шествие по случаю Международного женского дня и в поддержку феминистского движения. Главный лозунг акции звучит: "Если остановимся мы, остановится мир".

Подобная забастовка проходит в Испании во второй раз.

Напомним, Украинский институт национальной памяти и его глава Владимир Вятрович предлагали сделать 8 марта и 2 мая обычными рабочими днями, лишив их статуса государственных праздников.

В ответ Вятровичу премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что Правительство активно внедряет механизмы обеспечения и защиты прав женщин – от профессиональной реализации до участия в принятии государственных решений, и все изменения, которые происходят в государстве, учитывают гендерный аспект.

Напомним, что в 2016-м многие украинки приняли участие во флешмобе #ЯНеБоюсяСказати, поведав всем о сексуальных домогательствах и других формах насилия.

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