Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Правящая в Великобритании Консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 12 декабря. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили 368 мест в новом парламенте.

В том случае, если эти подсчеты подтвердятся, консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, 191 мандатов, то есть на 71 меньше, чем до выборов. Партия "Либеральные демократы", по данным экзитпола, гарантирует себе в парламенте 13 мест (12 в 2017 году), Шотландская национальная партия — 55 (35 в 2017 году), другие партии и независимые кандидаты — 23 места.

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Экс-спикер Палаты общин Джон Беркоу в эфире телеканала "Скай ньюс" назвал предварительные данные голосования "феноменальным результатом для Джонсона".

В тренде Феноменальный результат для Джонсона: консерваторы Британии лидируют на выборах

Данные экзитполов были оглашены сразу после закрытия участков для голосования. Сейчас ведется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Ожидается, что одними из первых, результаты выборов огласят избирательные комиссии округов Хаутон энд Сандерленд Саут или Ньюкасл-апон-Тайн Сентрал на северо-востоке Англии. Оба избирательных региона — вотчина Лейбористской партии и оппозиционным кандидатам здесь ничего не угрожает.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Все подробности в спецтеме Brexit

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