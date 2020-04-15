Финляндия купила у Китая бракованных масок на 10 млн евро

Вслед за тем, как в Испании признали непригодной купленную в Китае партию тестов на коронавирус, еще одна страна закупила в КНР бракованные защитные средства.

Как сообщил 15 апреля портал Yle, речь идет о Финляндии, где Центр стратегического снабжения потратил около 10 млн евро на покупку через посредников в Китае медицинских масок и респираторов, которые, как оказалось в последствии, не соответствуют европейским стандартам.

Финские СМИ пишут, что защитные средства были куплены двумя партиями примерно поровну через бизнесмена Онни Сармасте и владелицу таллиннской клиники красоты Тийны Юлхя.

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Позже выяснилось, что они оба имели проблемы с законом: Сармасте числится в реестре должников, а у Юлхя – судимость за финансовые преступления.

На этом фоне премьер-министр Финляндии Санна Марин сделала выговор руководителю Центра стратегического снабжения Томи Лоунема, который вскоре после этого подал в отставку.

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Кроме того, финской криминальной полиции поручили провести доследственную проверку инцидента, а Центр выразил намерение добиваться расторжения сделок и возврата денег.

Напомним, в прошлом месяце Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группы, которая ввозила из Турции некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

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Мы также писали, что Россия решила помочь Италии и отправила на Апеннины партию гуманитарного груза и своих военных. Однако итальянские СМИ узнали, что "помощь" Кремля оказалась "абсолютно бесполезной или малополезной".

Смотрите видеосюжет о том, как Италии помогла Украина:

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