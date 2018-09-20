Финны протянут забор на границе с Россией: хотят отгородиться от заразы

Правительство страны планирует построить забор из стальной сетки на своей восточной границе

Правительство Финляндии планирует построить забор из стальной сетки на своей восточной границе (то есть, которая разделяет страну с Российской Федерацией) – от территории Юго-Восточной Финляндии до города Кайнуу, сообщает YLE.

Таким образом, Хельсинки хочет предотвратить попадание в страну диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней (АЧС), заявил советник Министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левон.

Он напомнил об опасности АЧС, поскольку инфекция погибает при температурной обработке 80 градусов и выше, а такие условия соблюдают далеко не все производители мясной продукции.

"Сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, то есть вирус может быть в сырокопченой колбасе и других продуктах из свинины", – добавил он.

Стоит добавить, что финско-российская граница тянется на 1340 километров. При этом, тогда как в России уже выявлены около 200 случаев АЧС в 200 км от Финляндии, в самой стране инфицированных животных еще не было.

Напомним, что ранее стену на границе с Россией возвела Латвия.

Кроме того, этим летом мы писали о прогрессе в строительстве стены на украинско-российской границе.

Также сообщалось стене, которую сама Россия строит в населенном пункте Меловое Луганской области.