Финны протянут забор на границе с Россией: хотят отгородиться от заразы

Сегодня, 13:07

Правительство страны планирует построить забор из стальной сетки на своей восточной границе

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство Финляндии планирует построить забор из стальной сетки на своей восточной границе (то есть, которая разделяет страну с Российской Федерацией) – от территории Юго-Восточной Финляндии до города Кайнуу, сообщает YLE.

Таким образом, Хельсинки хочет предотвратить попадание в страну диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней (АЧС), заявил советник Министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левон.

Он напомнил об опасности АЧС, поскольку инфекция погибает при температурной обработке 80 градусов и выше, а такие условия соблюдают далеко не все производители мясной продукции.

"Сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, то есть вирус может быть в сырокопченой колбасе и других продуктах из свинины", – добавил он.

Стоит добавить, что финско-российская граница тянется на 1340 километров. При этом, тогда как в России уже выявлены около 200 случаев АЧС в 200 км от Финляндии, в самой стране инфицированных животных еще не было.

Напомним, что ранее стену на границе с Россией возвела Латвия.

Кроме того, этим летом мы писали о прогрессе в строительстве стены на украинско-российской границе.

Также сообщалось стене, которую сама Россия строит в населенном пункте Меловое Луганской области. 
Россия, Финляндия, граница, африканская чума
Источник:

Yle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Затор на границе. Фото: Госпогранслужба

Российские пограничники устроили на границе с Украиной затор из десятков грузовиков

11 Июня, 14:29

Сегодня по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей

Другие страны

Фото: pixabay.com

Премьер Грузии: Россия не выполняет международных обязательств

24 Августа, 01:59

Он отметил роль Евросоюза и, особенно, Германии в урегулировании конфликтов в Грузии
Загрузка...

Харьков

Фото: Госпогранслужба Украины

Россия снова закрыла границу для грузовиков из Украины

21 Марта, 11:29

В Харьковской области на границе в очереди собрались десятки фур

Другие страны

Фото: ru.sputnik-news.ee

Эстония выделит 188 млн евро на укрепление границы с РФ

3 Июня, 19:55

Государство намерено создать систему  технического наблюдения на границе с Россией

Другие страны

Фото: pixabay

Больница в Финляндии отказалась от врачей с российским дипломом

2 Августа, 09:38

Врачей, которые учились в России, уволили из-за недостаточной квалификации

Другие страны

Фото "Сегодня"

Финляндия депортирует семью выходцев из Крыма, получившую на полуострове паспорта РФ

28 Июля, 11:12

Семья незаконно находится в Финляндии, поскольку по пути туда ее члены не пересекали украинскую границу
Загрузка...