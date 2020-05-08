Флаги СССР и авиапарад: яркие фото и видео со Дня примирения в Европе

В Лондоне и Берлине отметили День капитуляции Третьего рейха во Второй мировой

Европа отмечает 75-ую годовщину окончания в регионе самого кровопролитного военного конфликта в новейшей истории – Второй мировой войны.

8 мая страны Евросоюза и Украина празднуют День примирения – именно в этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции нацистской Германии. По традиции Украина отмечает и 9 Мая – "доставшийся" после распада СССР День Победы.

Это ознаменовало перемирие в Европе, но не конец самой войны – боевые действия продолжались в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где продолжали сражаться союзники капитулировавшего Третьего рейха – Японская империя.

Реклама

Несмотря на то, что в этом году праздник омрачен распространившейся коронавирусной эпидемией, различные европейские государства его все же отметили.

Например, в Великобритании Королевские ВВС устроили пролет над Лондоном, при этом выбрасывая дым цветов Юнион Джека (британского флага).

Также Соединенное Королевство почтило память павших в войне солдат двумя минутами молчания, а сами британцы, включая принца Чарльза и его супругу герцогиню Камиллу Корнуольскую, возложили цветы под памятниками военным.

По торжественному случаю к британским подданным уже обратились королева Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон.

Реклама В тренде Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Несут цветы к памятникам и в Германии. В частности, у военного мемориала советским солдатам в берлинском парке Тиергартен установили флаги стран-победительниц: СССР, Франции, Великобритании и США. Множество посетителей церемонии также носили советские флаги.

Здесь же посольство Украины организовало церемонию чествования памяти жертв Второй мировой войны, в которой, помимо дипломатов, приняли участие мэр Берлина Михаэль Мюллер, вице-президент Бундестага Клаудия Рот и немецкий министр по вопросам Европы Михаэль Рот.

А вот руководство страны – канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, президенты Бундестага и Конституционного суда – выступили на церемонии в столичном Нойе-Вахе, который считается главным мемориалом жертвам войны и тирании в Германии.

Реклама

А как День памяти и примирения празднуют в Украине в условиях карантина, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама