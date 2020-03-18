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Трогательный флешмоб благодарности врачам: как это происходит в мире (видео)

18 марта, 15:56

Сергей Пономаренко

На улицах многих городов мира раздаются аплодисменты, адресованные медикам

В связи с распространением коронавируса в мире, люди во многих странах устраивают флешмобы в знак благодарности врачам, сообщает "Ранок з Україною".

Так, итальянцы, стоя на балконах, аплодируют медикам за их нелегкую и рискованную работу. Также благодарят врачей и в Португалии – поздней ночью целые кварталы в городах хлопают медикам, а проезжающие машины поддерживают флешмоб гудками. А в Испании из аплодисментов людям в белых халатах началось утро.

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Ранее "Сегодня" писали, что в Украине принято решение в условиях борьбы с коронавирусом доплачивать медикам, которые лечат зараженных.

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Парламент поручил правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно занимаются ликвидацией короновирусного заболевания у людей, в размере до 200% к заработной платы до завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса в Украине.

Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности. Надбавка будет поступать в тот же период.

Напомним, что в Украине до 3 апреля объявлен общенациональный карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания Италия Португалия коронавирус флешмоб

Источник: Сегодня

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