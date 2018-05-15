Фонд Сороса покидает Венгрию из-за "политических репрессий"

Сегодня, 12:35

Организация считает, что правительство осквернило и исказило его работу

Фото: AFP
Фото: AFP

Международная благотворительная организация Фонд "Открытое Общество", основанная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, закрывает свою международную деятельность в Будапеште. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонд Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в Берлин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, совместно с другими международными спонсорами, "Открытое общество" и в дальнейшем будет поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии по таким вопросам, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и охрана здоровья.

Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готовится ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций".

"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", – сказал Патрик Гаспар, президент фондов "Открытого Общества".

Законодательство, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.

Как известно, глава венгерского правительства Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние месяцы заострил свое националистическую риторику и особенно критикует американского миллиардера Джорджа Сороса.
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