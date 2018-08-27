Франция готова бомбить Сирию, Асад должен уйти – Макрон

Президент Франции ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта

Французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", – сказал он в ходе выступления перед французскими послами, напомнив, что ранее Париж уже нанес удары по Сирии.

Президент Франции также заявил, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта.

"Я много в этом плане ожидаю от России и Турции", – сказал он, говоря о необходимости усиления давления на сирийское руководство.

По словам президента, в настоящее время Дамаск не демонстрирует стремления к политическому урегулированию. При этом Макрон подчеркнул, что конечное решение сирийской проблемы должно быть политическим.

По информации Le Figaro, Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране

"Я думаю, что такой сценарий был бы роковой ошибкой. Кто спровоцировал поток миллионов беженцев, кто убивал своих людей? Режим не проявляет готовности к переговорам о любом политическом переходе", – сказал Макрон.

"Франция не может назначить будущих лидеров Сирии, но наш долг и наш интерес обеспечить, чтобы сирийский народ был в состоянии сделать это", – сказал он.

Как известно, Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".