Франция готова нанести новый удар по Сирии

Франция может нанести новые удары по Сирии, ведь атака союзников 14 апреля была предупредительной. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает ТАСС.

"Целью удара по Сирии было помешать Башару Асаду повторить подобные удары. Если же это произойдет, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов", – сказала Парли в эфире радиостанции RTL.

Парли подчеркнула, что предыдущий ракетный удар по Сирии носил предупредительный характер.

"Тот удар, который был осуществлен 14 апреля, был предупредительным ударом. Поскольку в Сирии оказались преодоленными "красные линии" [использования химического оружия], на это должна была последовать соответствующая реакция. Мы не можем позволить, чтобы использовалось химическое оружие, так как это запрещенное оружие, против которого необходимо вести борьбу", – отметила Парли.

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Она подчеркнула, что "все выбранные цели были поражены". При этом министр отказалась как-либо комментировать появившиеся в СМИ сведения о том, что ряд пусков ракет французским вооруженным силам не удалось осуществить из-за технических неполадок.

"Я не намерена комментировать информацию, которая относится к сфере военной тайны – независимо от того, правдивая это информация или же ложная. Все это секретные сведения", – сказала Парли.

Напомним, ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.