Франция готова ударить санкциями по Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашуджи

Франция призвала Саудовскую Аравию установить правду в деле об убийстве журналиста ДжамаляХашуджи. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Reuters.

"Пока те, кто несет ответственность, и обстоятельства вокруг убийства не обнародуются, не публикуются и не будут оценены, мы продолжим требовать правду", - сказал Дриан.

"Мы примем необходимые меры против тех, кто несет ответственность", - сказал министр, добавив, что Франция не исключает возможность введения санкций против Саудовской Аравии, которая является крупным покупателем французских вооружений, предметов роскоши и многих других экспортных товаров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, если власти Саудовской Аравии не предоставят данные об обстоятельствах убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашуджи, ФРГ объявит эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Как мы уже писали, днем ранее из-за случившегося Европейский парламент призвал запретить поставки оружия Саудовской Аравии, практически единогласно приняв соответствующую резолюцию.

Также сообщалось, что Великобритания и США уже отменили визы подозреваемых в причастности к убийству и запретили им въезд.